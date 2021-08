Corona verändert alles. Was vor einem Jahr noch selbstverständlich war, ist plötzlich tabu. Die Art und Weise, wie Menschen sich begegnen, hat sich radikal gewandelt. Aufs kontaktlose Bezahlen folgt nun das kontaktlose Grüßen. Denn ein inniges „Küsschen Küsschen“ würde heute fast als Körperverletzung durchgehen, andererseits wäre bis vor Kurzem die Verweigerung eines Handschlags Zeichen schlechter Umgangsformen gewesen. Der RHEINPFALZ erzählten die Besucher des Wochenmarktes von ihren favorisierten Begrüßungsritualen.

Eva Horzderber-Fath: „Heutzutage sagt man einfach ,Hallo’ und lächelt dabei. Vor allem, wenn man eine Maske trägt, ist es sehr wichtig, dass das Lächeln in den Augen des Gegenübers ankommt. Es fehlt mir persönlich sehr, dass ich die Menschen nicht mehr so begrüßen kann wie vorher. Gute Freunde und Bekannte habe ich auch schon mal umarmt, seit dem letzten März, als die Abstandsregeln in Kraft getreten sind, aber leider nicht mehr.“

Anna Holzhause: „Die momentane Situation macht mich traurig. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, alles scheint so fremd zu sein. Man hält Abstand und sagt ,Hallo’, oft ist dabei auch ein Gefühl der Unsicherheit. Vorher habe ich natürlich auch Hände geschüttelt, ab und zu auch jemanden umarmt.“

Peter Schappert: Es ist mittlerweile ganz normal geworden, dass man sich beim Begrüßen nicht berührt. Mehrere Möglichkeiten kommen in Frage: Man kann zum Beispiel höflich nicken und sich dabei leicht verbeugen. Abhängig von der Situation wäre auch eine tiefere Verbeugung denkbar. Auch Begrüßungen mit der Faust oder dem Ellbogen gibt es ja, aber dazu gehört schon eine Portion Mut und eine besondere Nähe zum Begrüßten.“

Gerhard Rein: „Mit ist es schwer gefallen, auf die gewohnten Begrüßungsrituale zu verzichten und ich habe mich ehrlich gesagt auch immer noch nicht ganz daran gewöhnt. Wenn ich beispielsweise einen Kunden treffe, zu dem ich über viele Jahre ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe, fehlt der Handschlag einfach. Ab und zu vermisse ich auch die Umarmung von guten Freunden. Mit dem Ellbogen begrüße ich manchmal den Nachbarn oder gute Bekannte.

Pia und Udo Leonhard: „Wir belassen es sogar im Kreis der Angehörigen bei ,Hallo’ und ,Guten Tag’ und halten Abstand. Viele in der Familie gehören zur Risikogruppe, und deshalb verzichten wir auch auf Begrüßungen mit dem Ellbogen oder Ähnliches. Vor Corona haben wir uns in der Familie natürlich auch umarmt. Die allgemein übliche Begrüßung durch Handschlag wird auch nach Corona wohl nicht mehr kommen.

Cornelius Blank: Schon vor der Pandemie war ich wegen der Hygiene kein Freund des Händeschüttelns. Heute reicht es, zur Begrüßung freundlich leicht die Hand zu heben. Man kann durchaus auch den Ellbogen benutzen oder das Bein ausstrecken. So weit als möglich vermeide ich es jedoch, mich im öffentlichen Raum zu bewegen oder Geschäfte zu besuchen.