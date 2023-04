An drei Orten in Pirmasens fühlen sich Bürger zunehmend unsicher. Zumindest haben das die Teilnehmer eine Umfrage so geäußert. Es geht um den Wedebrunnen, die Fußgängerzone und den Exerzierplatz. Die Umfrage geht auf eine Initiative des Kriminalpräventiven Rats zurück. Sie ist nicht repräsentativ.

Mehr zum Thema lesen Sie hier