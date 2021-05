Cowboy und Indianer oder ein selbstgebasteltes Fantasiegebilde für die Mottoparty: Wenn bunte Kostüme für die Fasnacht in diesem Jahr schon im Schrank bleiben müssen, schwelgen wir in Erinnerungen an bessere Zeiten. Die RHEINPFALZ hat sich umgehört, welche Verkleidungen besonders im Gedächtnis geblieben sind.

Die junge Mutter Jasmin Hirtz feiert Fasnacht nur wegen ihrer Kinder, sie selbst erinnert sich nicht daran, in Kindheit und Jugend jemals eine Faschingsparty besucht zu haben. „Ich bin wahrlich kein Fasnachter. Aber seit ich Mutter bin, freut es mich, zumindest meine Kinder zu verkleiden. Nächste Woche dürfen sie verkleidet in den Kindergarten gehen“, erzählt Hirtz. Die Kleinen – Elias, Emilia und Eleni – sind in diesem Jahr ein Ninja, ein Schmetterling und eine Erdbeere und freuen sich, wenn sie ihre Mama dafür schminkt. „Die Kinder müssen wegen Corona auf so vieles verzichten – da haben wir in diesem Jahr wenigstens die Kostüme gekauft, um den Kindern wenigstens ein bisschen Normalität zu suggerieren“, so Hirtz.

Das Ehepaar Waltraud und Klaus Lutwitzi aus Pirmasens-Niedersimten erinnert sich noch gerne an frühere Zeiten. „Damals, vor etwa 30 Jahren, besuchten wir als Indianer den Maskenball auf dem Hochstellerhof. Unsere Freunde, die mitgekommen sind, waren ebenfalls als Indianer verkleidet und wir hatten einen richtig schönen Abend“, berichtet Klaus Lutwitzi. Mit schwarzen Perücken, Gesichtsbemalung, Lendenschurz und Mokassins ging es für die Gruppe in die nächstgelegene Kneipe zum Feiern – ein Abend, der beiden gut im Gedächtnis geblieben ist. „Nun gehen wir schon seit Jahren nicht mehr zur Fasnacht. Aber da ist bei uns ja auch nicht mehr so viel los wie früher“, findet Waltraud Lutwitzi.

Dem ersten Weltstar des Kinos, Charlie Chaplin, hatte sich vor ein paar Jahren Jürgen Eul aus Alzey verschrieben. „Ich trug eine schwarze Melone, einen schwarzen Anzug und hatte stilecht den berühmten Chaplin-Stock dabei. Natürlich klebte ich mir auch einen schwarzen Oberlippenbart an. Die Gäste auf der damaligen Prunksitzung hat das ein wenig irritiert, es dauerte ein bisschen, bis sie mein Kostüm dem britischen Stummfilmstar zuordnen konnten“, erinnert sich Eul. Besonderes Glück, was die Machart ihrer Faschingskostüme anging, hatte wiederum Euls Ehefrau, Ingrid Eul, denn ihre Mutter war gelernte Schneiderin. „In Anlehnung an die amerikanische Fernsehserie ,Bezaubernde Jeannie’ hat sie mir ein entsprechendes Kostüm genäht“, sagt sie. Eul war damals zarte 18 Jahre alt und besuchte eine Faschingsparty in ihrer Heimatstadt – mit luftiger Pumphose und Schleier, ganz so wie der blonde Flaschengeist aus den 1960er Jahren.

Kommende Woche zu Rosenmontag befinden sich Anne und Patrick Zäuner im Urlaub, Söhnchen Tillmann muss deshalb auf seine Faschingsparty im Kindergarten verzichten. Seine Eltern erinnern sich aber gerne an eines ihrer ersten Faschingskostüme zurück. „Im Kleinkindalter war ich mal ein Käfer mit roter Mütze. Das Kostüm hatte meine Mama selbst genäht“, berichtet Mutter Anne Zäuner. Mittlerweile sitze sie ab und an selbst an der Nähmaschine und habe auch das ein oder andere Kleidungsstück für ihren Sohn entworfen. „Ich selbst war tatsächlich mal als Soldat auf Kinderfasching. Aber nur, weil mein Vater bei der Bundeswehr war. Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich später den Wehrdienst verweigerte“, erinnert sich Papa Patrick Zäuner lachend.

Dass an ihr wohl ein Junge verloren gegangen ist, hörte wiederum Annelie Degen aus Petersberg regelmäßig zur Fasnacht. „Ich wäre für mein Leben gerne als Cowboy gegangen, weil ich ein wildes Mädchen war und lieber mit Jungs gespielt habe. Schließlich wurde aus mir über verschiedene Jahre immer wieder eine spanische Tänzerin, deren Rüschenkleid mit wachsender Körpergröße immer kürzer wurde“, so Degen. Auch ihr Kostüm war von der Mutter selbst genäht, die Fotos aus diesen Jahren kleben heute bei Degen im Fotoalbum.

An die damaligen Hütten-Abende beim TVP, die sie als Teenager mit Freunden besuchte, erinnert sich Ingeborg Attrot mit Freude zurück. „Das war eine richtig schöne Zeit und für mich und meine Freunde ein ganz unschuldiges Amüsement. Wir haben mit Sinn und Verstand gefeiert und hatten es nicht nötig, am Ende des Abends betrunken zu sein“, so die Pirmasenserin. Zu einer dieser Gelegenheiten bastelte sie sich sogar ein Kostüm selbst – und zwar unter dem Motto „Raumschiff Enterprise“. „Ich war ganz in Silber gekleidet – mit Stiefeln und großem Hut, an den ich Lametta angebracht hatte. Mein Vater, selbst ein aktiver Fasnachter, war damals ganz begeistert“, erinnert sie sich.