Fastnacht hat in Merzalben eine lange Tradition, die mindestens bis ins Jahr 1594 zurückreicht. Und dass die Merzalber den Uznamen „Neecher“ tragen, ist in der Südwestpfalz schon lange bekannt. Der damalige Dorfpfarrer hatte zwischen den beiden Weltkriegen seine Schäfchen einmal als „Heiden“ und „Neecher“ beschimpft. Jetzt hat es sich „ausgeneechert“: Die Mitgliederversammlung des Vereins „Närrische Neecher Merzalben“ hat die Namensänderung in „Merzalwer Burgnarre“ beschlossen. „Das Thema schwelte schon länger“, berichtet die Vereinsvorsitzende Sylvia Teuscher, „es ist immer mehr in den Vordergrund gerückt.“ Mitverantwortlich war der Erfolg des Nachtumzugs, der sich erstmals 2014 am Samstag vor Rosenmontag durch die Hauptstraße des Dorfes bewegte. Er lockt Tausende an, überregionale Medien berichten darüber. Mit ihrem Namen und ihrem Vereinslogo – ein fröhlicher Schwarzer, der über die Mauer der Burg Gräfenstein springt – eckten die Fastnachter aber überregional an. Zwischenzeitlich war die Facebook-Seite des Vereins gesperrt. Als sie wieder online ging, brach ein Shitstorm über den Verein herein. „Wir haben uns schon gefragt, ob das alles sein muss“, sagt Teuscher. Im Ende 2017 gegründeten Verein sei man sich einig gewesen, dass die Umbenennung sein müsse, betont sie. „Wir wissen, dass unser Name nichts mit Rassismus zu tun hat, trotzdem dürfen wir uns nicht dem Zeitgeist verschließen“, sagte sie bei der Mitgliederversammlung. Dort hatte sich eine lebhafte Diskussion entwickelt, am Ende war die große Mehrheit mit der Namensänderung einverstanden. Das Thema ist durch, im Verein herrscht Ruhe. „Es hat wegen der Umbenennung keine Austritte gegeben“, berichtet Teuscher.

