Die Geschäfte bei Ultratec laufen gut. So gut, dass der Standort in der Blocksbergstraße schon wieder zu klein geworden ist. Das Familienunternehmen baut an und erweitert seine Produktionskapazitäten um ein Vielfaches. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt schaute am Montag vor Ort vorbei. Sie war nicht nur beeindruckt, sondern brachte auch einen sechsstelligen Betrag aus Mainz mit.

Die Geschichte von Ultratec ist eine Erfolgsgeschichte. 2003 wurde das Unternehmen gegründet, das sich auf Produkte zur Nahrungsergänzung spezialisiert hat. Los ging es in der Turnstraße: