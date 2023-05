An vier Abenden von Mai bis September laden ukrainische Familien die Pirmasenser in die Quartierstreffs ein, um sich mit Musik, Folklore und gemeinsamen Essen für die freundliche Aufnahme zu bedanken.

Die Geflüchteten wollen zeigen, wie sich die Ukraine mit ihren Sehenswürdigkeiten und Kulturschätzen vor dem Krieg präsentiert hat. An den vier Abenden sind Volkslieder zu hören und landestypische Spezialitäten werden gereicht. Die Veranstaltungen sollen dem ungezwungenen Austausch mit den Pirmasensern dienen, die den Neuankömmlingen in den vergangenen Monaten in unterschiedlichen Funktionen engagiert und unbürokratisch geholfen haben.

Seit der Invasion russischer Truppen in die Ukraine haben fast 700 Menschen in Pirmasens Zuflucht gesucht, fast ausschließlich Frauen, Kinder und Senioren, berichten die Veranstalter. „Eine ungebrochene Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft, quer durch die Stadtgesellschaft, ermöglicht den Vertriebenen einen Neustart in der Fremde.“

Der Pakt für Pirmasens, der sich dem Austausch und der Vernetzung von Ehrenamtlichen und Geflüchteten verschrieben hat, finanziert das Projekt aus Spendengeldern. Um Anmeldung bei den jeweiligen Quartierstreffs wird aus organisatorischen Gründen gebeten. Die Termine: Freitag, 19. Mai, Mittendrin, Hauptstraße 80, Telefon 06331 6737643; Freitag, 16. Juni, CJVM-Haus, Schachenstraße 103, Telefon 01573 8960924; Freitag, 21. Juli, Horeb-Treff, Klosterstraße 9, Telefon 06331 274020, und Freitag, 8. September, P11, Patio 11, Telefon 06331 1534162. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr.