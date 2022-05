Flüchtlinge aus der Ukraine können ab Dienstag, 24. Mai, ihre Landeswährung in Euro umtauschen. Das hat die Sparkasse Südwestpfalz mitgeteilt. Wie berichtet, war das zuvor nicht möglich. Der Hintergrund: Die ukrainische Notenbank hatte einen „kriegswirtschaftlichen Modus“ für die Währung ausgerufen. Das hatte zur Folge, dass die Währung Hrywnja an den Devisenmärkten nicht mehr gehandelt wurde. Wie das Bundesfinanzministerium informierte, wurde nun gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank und der Nationalbank der Ukraine eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet: Jeder volljährige Flüchtling aus der Ukraine kann demnach insgesamt bis zu 10.000 Hrywnja bei der Bank umtauschen, bei der sein Konto in Deutschland geführt wird. Voraussetzung ist, dass das Girokonto nach dem 1. Februar 2022 eröffnet wurde. Der Gegenwert in Euro – derzeit gut 300 Euro – wird dann auf diesem Konto gutgeschrieben. Maßgeblich ist der jeweils auf der Webseite der Bundesbank bekanntgegebene Wechselkurs, der immer freitags für die Folgewoche festgelegt wird. Auch die Sparkasse Südwestpfalz wird an diesem Währungsumtausch teilnehmen. Ukrainische Flüchtlinge können ihre Hryvnja-Banknoten während den Servicezeiten in den Geschäftsstellen Bahnhofstraße in Pirmasens und Schlossplatz in Zweibrücken umtauschen. Den Service bieten Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, Commerzbank und Hypovereinsbank zunächst für drei Monate an.