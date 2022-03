Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben bereitet sich auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge vor und bittet um Unterstützung von Seiten der Bürger. „Sicher gibt es in unserer Bevölkerung auch Menschen, die hier helfen wollen und können“, sagt Verbandsbürgermeister Lothar Weber. Wer helfen möchte, kann sich bei der Verbandsgemeinde melden.

Von Andrea Daum

Hilfe brauchen in erster Linie Mütter und Kinder, die das Gros der Flüchtlinge stellen werden. „Mit Entsetzen verfolgen wir die Ereignisse in der Ukraine. Mitten im Winter verlieren Menschen ihr Dach über dem Kopf oder müssen vor den Kampfhandlungen fliehen“, heißt es im Aufruf der Verbandsgemeinde.

Innerhalb der Verbandsgemeinde, da sei man sich sicher, gebe es nicht nur eine große Anteilnahme, sondern auch eine große Hilfsbereitschaft. Es würden zum Beispiel Menschen mit ukrainischen Wurzeln hier wohnen, in vielen Haushalten seien Pflegerinnen aus der Ukraine beschäftigt. Die Verbandsgemeinde bittet darum, dass sich Menschen melden, die bereit sind, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen, als Dolmetscher zu helfen, Fahrdienste zu übernehmen oder Kinder zu betreuen.

Schnell und effizient helfen

Noch sei unklar, welche Hilfe genau benötigt wird. „Uns geht es darum, vorbereitet zu sein, um sehr schnell umfassend Hilfe leisten zu können“, sagt Weber. Um effizient zu helfen, sollen Hilfsangebote bei der Verbandsgemeinde organisatorisch gebündelt erfasst werden, um bei entsprechenden Anfragen die richtige Hilfe vermitteln zu können.

Aktuell gebe es auch auf Verwaltungsseite noch viele ungeklärte Fragen. Deshalb sei der Aufruf damit verbunden, dass die Meldung eines Hilfsangebotes, besonders die Meldung von Unterkünften, „im Moment zu nichts verpflichtet“, betont Weber. Die Verbandsgemeinde bittet Angebote per Mail zu unterbreiten, um eine Informationsbasis zu haben, welche Hilfeleistungen überhaupt vorhanden wären, worauf man zurückgreifen könne, sobald erste konkrete Hilfsanfragen kommen.

Kontakt



Wer im Bedarfsfall ukrainischen Flüchtlingen, die in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben untergebracht werden, helfen kann, soll sein Angebot melden, per E-Mail an ordnungsamt@waldfischbach-burgalben.de oder per Telefon bei Udo Rapp unter der Nummer 06333 925121.