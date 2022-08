Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region weiter angestiegen. Gründe für diese Entwicklung sind neben saisonal typischen Verläufen insbesondere die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in die Betreuung der Jobcenter.

„Die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in die Betreuung der Jobcenter hat auch in diesem Monat zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Bezirk geführt. Daneben spielen aber auch saisonal typische Abläufe in die Entwicklung mit ein. Der August stand auch unter dem Eindruck der späten Sommerferien und der mit den Ferien verbundenen Urlaubszeit, was weniger Abmeldungen in Arbeit zur Folge hat“, erklärt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.

In Pirmasens waren im August 2.456 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 91 Personen (3,8 Prozent) mehr als im Juli und 79 (3,3 Prozent) mehr als im August des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 11,3 Prozent im Juli auf nun 11,7 Prozent gestiegen. Sie lag damit um 0,4 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Pirmasens 118 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 26 mehr als im Juli und 12 mehr als im August des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag noch 589 offene Stellen im Bestand.

Weißler macht Spätentschlossenen Mut

Im Landkreis Südwestpfalz waren im August 1.818 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 50 Personen (2,8 Prozent) mehr als im August und 222 (10,9 Prozent) weniger als im August des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,4 Prozentpunkte zurückgegangen. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Südwestpfalz 64 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren acht weniger als im Juli und 18 weniger als im August des vergangenen Jahres. Damit befanden sich zum

Zähltag noch 647 offene Stellen im Bestand.

„Westpfälzische Unternehmen sind intensiv auf der Suche nach neuen Fachkräften“, so Weißler. Auch spätentschlossenen Jugendlichen macht er Mut: „Es lohnt sich auch noch für den Ausbildungsstart 2022 Kontakt mit der Berufsberatung aufzunehmen. Den ein oder anderen Jugendlichen können wir auch noch sehr spät mit Unternehmen, welche händeringend Azubis suchen, zusammenbringen“.