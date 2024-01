Deutlich schöner als zuvor ist er in die Schachenstraße zurückgekehrt: Der große Kunststoff-Stier vorm Rheinberger strahlt in neuem Glanz − und zeigt Symbole, die Pirmasens mit der Pfalz und der Welt verbinden.

Vor rund 20 geladenen Gästen enthüllten der städtische Beigeordnete Denis Clauer und RHEINPFALZ-Redaktionsleiter Andreas Ganter am Donnerstagnachmittag den RHEINPFALZ-Stier am Eingang der Schachenstraße. Er steht für die RHEINPFALZ, die Stadt Pirmasens, die Pfalz und − passend zum Stier in der griechischen Mythologie − für Europa.

2007 von Schülern der Landgraf-Ludwig-Realschule gestaltet, war das städtische Wahrzeichen aus Fiberglas in die Jahre gekommen und zuletzt nicht mehr schön anzusehen. Ganz anders das neue Exemplar in strahlendem Hellblau, das drei Auszubildende und zwei Duale Studenten des RHEINPFALZ-Verlags mit viel Liebe zum Detail gestaltet haben. Fabian Noll, Elias Tigiser, Vivien Stillger, Eva-Maria Müssig und Michelle Dietzel haben den ursprünglich weißen Rohling innerhalb von drei Tagen mit Symbolen bemalt, aber bewusst nicht überfrachtet. Da sind selbstverständlich Schuhe zu sehen, aber auch die Skyline von Pirmasens; da prangt ein Pfälzer Dubbeglas; ein Stierhorn ist Frankreich gewidmet, und auf der Stirn finden sich die Sterne der Europäischen Union. Bei reiner Symbolik haben es die jungen Leute nicht belassen: Der RHEINPFALZ-Werbespruch „Uffbasse!“ ziert den Rücken des Stiers, und an einem Bein ist der Pfälzer Spruch „Komm, geh fort“ zu lesen.

Klares Bekenntnis zur Stadt

Das Pirmasenser Stadtmarketing hatte 2006 die Idee mit den individuell gestalteten Stieren, die über die Stadt verteilt sind, als Image-Kampagne ins Leben gerufen. Stiere liefern Leder für Schuhe, sie stehen zudem für Stärke und Zuversicht, rufen dazu auf, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, also den sprichwörtlichen Stier bei den Hörnern zu packen.

Der Stier vor dem Rheinberger-Gebäude, wo die Pirmasenser RHEINPFALZ zu Hause ist, ist laut Redaktionsleiter Andreas Ganter auch „ein Bekenntnis unserer Redaktion zur Stadt. Für sie und ihre Bürger wollen wir auch weiterhin eine moderne Heimatzeitung anbieten: kritisch, unabhängig und orientiert am Interesse unserer Leser“. Der Beigeordnete Denis Clauer betonte, dass der Stier einerseits gut zu den Pirmasensern passe: „Er gilt als Arbeitstier, aber auch als Dickschädel, zudem lässt er sich nicht so leicht unterkriegen.“ Andererseits sei er Sinnbild einer wichtigen Botschaft: „Die RHEINPFALZ steht zur Stadt Pirmasens.“