Udo Hussong ist der Vater und zugleich beim LAZ Zweibrücken der Trainer von Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong. Die Herschbergerin hat im Oktober mit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2021 in Tokio begonnen.

Herr Hussong, kann Ihre Tochter im Teil-Lockdown uneingeschränkt trainieren?

Ja, sie ist ja eine Profisportlerin. Und deshalb darf sie ebenso wie Stabhochspringer Raphael Holzdeppe in die Halle des LAZ Zweibrücken. Die restlichen Leichtathleten des Vereins müssen derzeit leider zu Hause bleiben.

Dann ist es recht still in der Halle ...

So ist es, aber hoffentlich nur für einen Monat.

In welcher Trainingsphase befinden Sie sich derzeit?

Wir sind im Ausdauertraining. Die Umfänge sind recht hoch. Wir trainieren sieben- bis achtmal die Woche. Auf dem Programm stehen viele Würfe mit dem Medizinball, viele Sprünge, Radfahren, Ruder- und Cross-Ergometer. Draußen macht sie Tempoläufe. All das ist Vorbereitung aufs Krafttraining ab Ende November.

Wann wird Ihre Tochter nach jetzigem Stand ihren ersten Wettkampf im Olympia-Jahr 2021 haben?

Geplant ist die Teilnahme am Winterwurf-Europacup Anfang März in Portugal. Wegen der Corona-Krise muss man natürlich abwarten, ob das tatsächlich stattfindet.

Wie sieht es mit Trainingslager und Bundeskader-Lehrgängen aus?

Trainingslager sind geplant, aber auch hier muss man natürlich noch coronabedingt abwarten. Eine Bundeskader-Maßnahme Anfang November in Leipzig mit verschiedenen Leistungstests wurde abgesagt. Der nächste Termin ist dann im Dezember.

Wie ist denn die Stimmungslage bei Ihnen und Ihrer Tochter angesichts der Corona-Ungewissheit?

Die Stimmung ist gut. Wir sind voller Vorfreude auf die kommende Saison.