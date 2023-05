Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit sieben Medaillen bei vier Teilnahmen an Jugend- und Juniorinnen-Weltmeisterschaften ist Alena Bimber die erfolgreichste Pirmasenser Keglerin. Herbert Striehl sprach mit der 22-jährigen Winzlerin, die in Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen (Schwerpunkt Maschinenbau) studiert, über ihren Duellsieg gegen eine Weltmeisterin, Sport unter Corona-Bedingungen, das A-Nationalteam, ihre Auswärtsstärke und Auma.

Frau Bimber, Sie haben am vergangenen Sonntag beim Bundesligaspiel in Bamberg die amtierende Frauen-Mannschaftsweltmeisterin aus Kroatien, Klara Sedlar, besiegt. Mit welcher Einstellung gingen Sie in das Duell?

Ich