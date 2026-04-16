24 Stunden nach dem Aus für die A-Junioren im Pokal-Halbfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands sind auch die B-Junioren des FKP in der Vorschlussrunde ausgeschieden.

Auf dem Husterhöh-Kunstrasen musste sich die Pirmasenser U17 dem Zweiten der Regionalliga, dem TSV Schott Mainz, mit 1:3 (0:0) geschlagen geben. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben auch gegen den Regionalligisten unser Spiel durchgezogen“, rückte nach dem Abpfiff FKP-Kapitän Felix Wagner das engagierte und mutige Auftreten seines Teams in den Vordergrund.

FKP-Trainer Willem Schonewille war seiner Linie treugeblieben, wonach „in den Pokalspielen die Jungs von Anfang an ran dürfen, die sonst weniger Spielzeit haben.“ So stand Jannis Groger beim Verbandsliga-Tabellenführer zwischen die Pfosten, während die sonstige Nummer eins, Niko Eiermann, auf der Bank saß. Groger machte seine Sache richtig gut, agierte sicher und unaufgeregt. Und er zeigte, dass auch der Spielaufbau zu seinen Stärken gehört.

Szenenapplaus

Die Abwehr um die Innenverteidiger Wagner und Ben Koster stand sicher, wo immer möglich wurden die schnellen Außen der Mainzer gedoppelt und sauber abgelaufen. Vorne hatten Etienne Wahl, Bilguun Matz und der fleißige Mittelstürmer Leon Wilhelm immer wieder gute Szenen. Kurzum: „Die Klub“ hatte gegen den eine Klasse höher spielenden Gast bis zur Pause mehr vom Spiel. So holte sich Marwin Schäfer das Spielgerät am eigenen Strafraum und zog sein Dribbling bis an den gegnerischen Strafraum durch. Szenenapplaus der 125 Zuschauer gab es erstmals, als Ingmar Beck sich mit feiner Körperdrehung im Mittelfeld durchsetzte und Matz per Hacke zu Wilhelm durchsteckte. Da aber auch bei den Gästen zunächst die Defensive das Prunkstück war, gab es in den ersten 40 Minuten kaum Torraumszenen.

Das änderte sich nach der Pause. Damjan Jelic und FKP-Topscorer Julien Rheinfrank kamen; Wilhelm agierte jetzt hinter den Spitzen. Aber auch die Gäste erhöhten jetzt den Angriffsdruck und nutzten prompt eine erste Verwirrung in der FKP-Abwehr. Kim Tauchmann traf mit einem sauberen Schuss in den Winkel – 0:1 (52.). Gleich nach Wiederanpfiff eine Ecke durch Matz, Kapitän Wagner lief auf den kurzen Pfosten, Kopfball, drin – 1:1 (54.).

Drei Chancen, drei Tore

Das Tempo war hoch. Die Rheinhessen arbeiteten nun den kleinen Unterschied zwischen beiden Teams heraus. Sie hatten nach vorne einen Tick mehr Präzision, mehr Durchschlagskraft. Der agile Diego Uhlig brachte den Ball von rechts scharf vors Tor, Tom Puschatzki lief drauf – 1:2 (70.). Bei den Schüssen von Rheinfrank und Raphael Wangler war der erneut schnelle Ausgleich drin, aber sie flogen am Tor vorbei. Anders die Mainzer: dritte Chance, dritter Treffer. Ensar Oeztürk steckte ganz fein durch für Nicoae Ceaciru, der allein vor Keeper Groger auftauchte und diesem keine Chance ließ – 1:3 (79.).

„Die Mainzer haben alle drei Tore schön herausgespielt“, lobte der 16-jährige Felix Wagner, der seit vier Jahren beim FKP spielt, den Gegner, der nun gegen den Ligakonkurrenten SV Gonsenheim das Verbandspokalfinale bestreitet. „Wir sind mal wieder als richtige Mannschaft unterwegs gewesen, hatten eine direkte Antwort auf den Führungstreffer und haben bis zum Schluss alles versucht. Aber der letzte saubere Ball in die Box hat uns heute gefehlt“, zog FKP-Coach Schonewille sein Fazit. Wichtiger als der Pokalwettbewerb ist ihm der Wiederaufstieg in die B-Junioren-Regionalliga, und da sieht es bei elf Punkten Vorsprung sehr gut aus.