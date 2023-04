Nach 0:7 und 1:4 (Pokal) waren die Regionalliga A-Junioren des FK Pirmasens im dritten Anlauf am Mittwoch auf dem Fröhnerhof ganz dicht dran an einer Punkteteilung beim kommenden Meister 1. FC Kaiserslautern.

„Nach dem 2:1 (88.) Anschlusstreffer hatte Silas Gutmann noch die ganz dicke Chance zum Ausgleich“, sah FKP-Co-Trainer Jürgen Jubileum in der Nachspielzeit einen FCK, der sich nur noch mit langen Bällen gegen die Angriffe der Gäste wehrte.

Wieder gab es einen frühen Rückstand für die Elf von FKP-Trainer Sebastian Heß. Langer Einwurf, Oskar Prokopchuk verlängerte per Kopf und Mika Haas drückte zum 1:0 (4.) ein. „Und das 2:0 (32.) entsprang einem Kullerball, entstand aus dem Nichts“, so Jubileum. Wieder war Haas der Vollstrecker. Die Gäste aus Pirmasens kamen jetzt immer besser ins Spiel, standen mit einer 5-2-3 Formation sehr stabil und schafften es immer öfter, in die Offensive zu kommen.

Ein 18-Meter-Knaller

„Es war ein ganz anderes Spiel als die beiden Begegnungen zuvor. Der FCK war mit Feldvorteilen unterwegs aber wir schafften es dieses Mal, die Räume zuzulaufen und ließen ganz wenig zu“, sagte der Co-Trainer aus Heltersberg. Und nach dem 18-Meter-Knaller von David Laux zum 2:1 (88.) wurde die Partie noch einmal spannend. In Kimi Merk (59.) wurde nach Prokopchuk, der in der Startaufstellung war, ein zweiter Pirmasenser beim FCK eingewechselt. Am Sonntag (13 Uhr) erwartet die FKP-U19 die TuS Koblenz im Framas-Stadion.

So spielten sie

FK Pirmasens: Becker – Fieger (90. Weis), Büchel (90. Musolf), Wohlgemuth, Schmitt, Sesay – Fadel (73. Laux), Gutmann – Zimmermann, Styben (79. Jubileum), Willrich (83. Baumgart).