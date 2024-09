3:0 (2:0) gegen den FC Speyer: Der FK Pirmasens hat im Framas-Stadion auch sein viertes Saisonspiel in der U19-Fußball-Regionalliga ohne Gegentor gewonnen.

Bei der U19 des FKP mussten die erkrankten David Humbs, Maurice Lang, Henri Rech und Marvin Schick ersetzt werden. „Das gelang uns in hervorragender Manier. Dafür haben wir einen großen Kader und brauchen auch unsere U18 dahinter. Wir haben von Anfang an dominiert und hätten zur Pause schon mit 4:0 führen können“, sagte FKP-Trainer Peter Rubeck. Alex Formaniuk brachte den Gastgeber in der 22. Spielminute mit seiner direkt verwandelten Ecke in Führung. Ben Berger legte mit einem Freistoß in die Torangel bald das 2:0 (28.) nach. Das 3:0 (48.) entsprang einem schönen Angriffszug, bei dem Valentin Lerner zunächst den Pfosten traf, Noah Stilb, der tags zuvor auch in der Herren-Oberliga getroffen hatte, war im Nachschuss erfolgreich. Der auf Platz zwei stehende FKP gastiert am Sonntag (13 Uhr) beim Tabellendritten SV Gonsenheim, der ebenfalls alle vier bisherigen Spiele gewonnen hat.

SO SPIELTEN SIE