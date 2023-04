Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während es allerorten immer schwieriger wird, Fußball-Nachwuchsteams jenseits des U14-Alters auf die Beine zu stellen, geht die JSG SC Hauenstein/Lug/Schwanheim mit 37 A-Junioren in die neue Saison. Die von Alexander Hornung trainierte zweite U19-Mannschaft spielt in der Landesliga, die erste Garde in der Verbandsliga.

„Es wird immer schwieriger, in unserem direkten Einzugsbereich, in unserer Region Spieler zu finden, die sowohl die Qualität haben, Verbandsliga zu spielen und das auch wollen“, verdeutlicht