Durch einen 2:0 (0:0)-Sieg beim VfB Haßloch stehen die Verbandsliga-B-Junioren des FK Pirmasens im Finale des Verbandspokals. Dort treffen sie auf den Regionalligisten SV Gonsenheim.

FKP-Trainer Patrick Müller war gewarnt. Der eine Klasse tiefer in der Landesliga spielende VfB Haßloch hatte sich im Pokal zu Hause als Macht erwiesen. Die Verbandsligisten Ludwigshafener SC und Phönix Schifferstadt und sogar der Regionalligist TSV Schott Mainz hatten in Haßloch den Kürzeren gezogen. „In der ersten Halbzeit haben es die Gastgeber geschickt in der Defensive gemacht. Wir haben uns schwer getan zu Abschlüssen zu kommen“, war FKP-Trainer Müller auch froh, dass Keeper Max Wegner einen Heber aus 25 Metern gerade noch von der Torlinie kratzen konnte (26.).

Nach der Pause war es Mittelfeldspieler Robin Jung, der mit zwei Aktionen den Abwehrriegel des VfB knackte. Er bediente den eingewechselten Max Malinowski – 1:0 (47.). Als Jung aus 20 Metern schoss, konnte der VfB-Keeper nur nach vorne abwehren, Kevin Schmidt war zur Stelle und drückte zum 2:0 (56.) ein. „Die Jungs haben das dann souverän nach Hause gespielt. Wir freuen uns über den Einzug ins Finale“, sagte Müller. Am Samstag (10.30 Uhr) kommt zum Rückrundenauftakt der Verbandsliga-Meisterrunde der TSV Gau-Odernheim auf die Husterhöhe. „Das erste von vier ausstehenden Spielen. Noch ist alles möglich“, so der FKP-Trainer.

So spielten sie

FK Pirmasens: Wegner – Schubert, Kettenring, Weis, Strassel (20. Rauch) – Berkani (41. Malinowski), Jung (73. Groß), Schmidt, Ayers (57. Gutmann) – Berger, Stilb (80. Selgrad).

Tore: 0:1 Malinowski (47.), 0:2 Schmidt (56.).