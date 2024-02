Ganz nach dem Geschmack der Zuschauer hatte die Jockelei des Turnvereines Pirmasens ihr karnevalistisches Menü zubereitet: Nachdem es bereits am Donnerstag in der TVP-Halle bei der traditionellen Weibersitzung brodelte, war die Stimmung auch am Samstag am Siedepunkt.

Rund 500 Gäste feuerten im ausverkauften Haus die Akteure begeistert an. Ein spektakulärer Höhepunkt jagte den anderen, als die Gastgeber nahezu im Alleingang das rasante Programm bestritten und 150 Akteure sich als Gardetänzerinnen, Tanzmariechen, Gaudi-Turner, Cheerleader und Büttenredner engagierten. Tanzrunden lockerten das Programm auf, und für eine besondere Überraschung sorgte der städtische Beigeordnete Denis Clauer in der Bütt.

Mitwirkende

Tanzgarde, Jugendtanzgarde, Tanzmariechen Emely, Mariechen Quartett, Tanzpaar, Stützpunktturner – Voxxclub, Stützpunktturner „Auf Safari“, Männerballett, Shanamar, Trinity, Babberatsch und Band, Blaue Garde und Büttenredner Ralf Jakobi.

Gastauftritte: Denis Clauer (Büttenrede), Showtanzgruppe des MGV Bruchweiler, Garde der Obersimter Eselei.