Im inzwischen fünften Heimquartier in dieser ganz speziellen Saison – diesmal spielten die Handball-Teams des TV Thaleischweiler in Waldfischbach-Burgalben – gab es jeweils Erfolge in der Verbandsliga.

Die Männer gewannen mit 30:27 (16:12) gegen die VTV Mundenheim II, die Frauen siegten gegen die HSG Landau/Land II mit 30:21 (15:15).

Die TVT-Frauen (16:12 Punkte, Platz fünf) waren zunächst