Die Pfalzliga-Frauen des TV Thaleischweiler haben bei einem der Topteams der Liga, den VTV Mundenheim II, mit 21:29 (11:15) verloren, dabei aber eine ansprechende Leistung gezeigt.

Zunächst wechselte die Führung hin und her. Die Rote Karte in der 19. Minute gegen VTV-Spielerin Sabrina Badenschier nach schwerem Foul an Luca-Sophie Winkelhoff sei berechtigt gewesen, sagte TVT-Trainer Jochen Huber. Nach dem 20:18 bestrafte Mundenheim eine kleine Schwächephase Thaleischweilers konsequent und zog – trotz einer klasse haltenden Jule Koßmann im TVT-Tor – innerhalb von sechs Minuten vorentscheidend auf 24:18 davon. Huber hofft, dass sich Winkelhoff, die erst kurz vor Spielende nochmals aufs Feld kam, nicht allzu schwer verletzt hat.

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Koßmann - Pfeffer (1), Schick (1), Rohr (5) - Hannich (2), Winkelhoff (3) - Fremgen; Winnwa, Clemens (1), Hasenstab (8/4), Gries