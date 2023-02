Die Handballer des TV Thaleischweiler haben bei Tabellennachbar TSG Haßloch II einen wichtigen Erfolg auf dem Weg zum Verbleib in der Verbandsliga gefeiert.

„Alle waren platt, aber erleichtert“, gestand TVT-Mittelmann Sven Buchheit nach dem 28:25 (16:11)-Sieg. Thaleischweiler war personell dünn besetzt angetreten und agierte zudem sehr oft in Unterzahl. „Es war ein junges Schiedsrichtergespann, und in der Halle war wohl ein Schiri-Beobachter. Da pfiffen die sehr stramm“, fand Buchheit eine Erklärung dafür.

Sein Team hatte zunächst kaum Zugriff in der Defensive. Als dann aber Daniel Scherer einige Angriffe der Gastgeber parierte, setzte sich der TVT plötzlich auf 14:9 ab – und verteidigte die Führung mit einiger Mühe bis zum Ende. „Unser Plan gegen die kurze Deckung, die die TSG in der zweiten Hälfte gegen Jens Schweizer spielte, ging nicht so auf, wir machten zu viele Fehler“, fand Buchheit. Erst als auch Dominik Schweizer kurz gedeckt wurde, habe seine Mannschaft es verstanden, die so entstehenden Räume zu nutzen.

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Scherer, Fasco - Jens Schweizer (2), Buchheit (4/3), Dominik Schweizer (5) - Heckmann (4), Becker (4) - Escher (6); Kölsch (2), Deutschmann (1)