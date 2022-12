Einen Jahresabschluss voller Spannung verschafften die Verbandsliga-Handballer des TV Thaleischweiler und der HSG Dudenhofen/Schifferstadt II den 80 Zuschauern in der IGS-Halle. Am Ende gab es eine verdiente Punkteteilung: 25:25 (13:13).

Der TVT hatte zu Beginn so einige Probleme in der Defensive, die er aber nach 20 Minuten in den Griff bekam. In keiner Phase des Spiels konnte ein Team dem anderen mal deutlich die Rücklichter zeigen, es blieb ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

„Es hat sich auch auf dem Feld so angefühlt, als ob hier zwei gleichwertige Teams gegeneinander spielen“, sagte Thaleischweilers Kreisläufer Alexander Escher. Schade sei es gewesen, dass der zunächst gut leitende Schiedsrichter Christian Forster in der zweiten Hälfte seine Linie verloren habe. Zehn der insgesamt zwölf verhängten Zeitstrafen gab es nach der 30. Minute. Escher: „Beide Teams hatten Probleme, sich darauf einzustellen.“ Er ärgerte sich, dass er in der Schlusssekunde bei einem freien Abschluss den Ball an die Oberkante der Latte warf.

So blieb es beim Unentschieden. Der TVT geht mit 7:15 Punkten als Tabellenneunter ins neue Jahr.

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Scherer, Henkel - Jens Schweizer (2), Eger (11/4), Dominik Schweizer (4) - Huber (2/2), Buchheit (1) - Escher (2); Schick, Kölsch, Heckmann, Hügen (1), Pfeifer (2), Deutschmann