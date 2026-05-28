Die Handballerinnen des TV Thaleischweiler können nun doch in der Verbandsliga bleiben – wenn sie am Sonntag nach vier Wochen Pause ein Relegationsspiel gewinnen.

Eigentlich war der Abstieg des TV Thaleischweiler nach dem letzten Spieltag der Verbandsliga-Runde am 18. April besiegelt. Rang fünf würde nicht reichen, um in der künftig nur noch ein- statt zweigleisigen Verbandsliga zu bleiben. Vor zwei Wochen erfuhren die Spielerinnen, dass doch noch eine Chance auf den Klassenverbleib besteht. Da Oberliga-Meister HSG Dudenhofen/ Schifferstadt in den Aufstiegsspielen den Sprung in die Regionalliga schaffte, ist ein Platz in der Verbandsliga frei geworden. Um diesen kämpfen am Sonntag ab 18 Uhr in der Pfalzhalle Haßloch eben der TVT und die SG Saulheim, der Tabellenfünfte der anderen Verbandsligastaffel.

Dass der letzte noch freie Verbandsligaplatz in nur einer Partie und auf neutralem Platz ermittelt wird, liegt in erster Linie am TV Thaleischweiler. „Wir wollten keine zwei Spiele, da die zweite Partie am langen Fronleichnamswochenende stattgefunden hätte, an dem mir einige Mädels gefehlt hätten. Wir konnten uns aber mit Saulheim einigen“, informiert TVT-Trainer Marcin Waryas.

TVT in Bestformation

Die Vorbereitung auf dieses richtungsweisende Spiel verlief alles andere als optimal. Ehe am Sonntag der Anwurf erfolgt, haben die TVT-Frauen nach dem eigentlichen Saisonende lediglich viermal trainiert.

Obwohl er den Gegner nicht kennt, stellt sich Waryas auf eine starke Defensive der Rheinhessinnen ein. „Die haben im Schnitt nur 22 Gegentore kassiert, sind mit rund 24 eigenen Treffern aber auch nicht für viele Tore bekannt“, stellt Waryas mit Blick auf die Tabelle fest.

Der TVT kann in Bestformation nach Haßloch reisen. Mit dabei sein wird auch die zuletzt an der Schulter verletzte Natascha Pfeffer, was vor allem Thaleischweilers Rückraum flexibler machen wird.