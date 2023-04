Der TV Thaleischweiler hat seine gute Form im Saisonendspurt nochmals untermauert und in der Handball-Verbandsliga durch den 33:31 (14:10)-Sieg bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt II Platz sieben mit 20:24 Punkten erreicht.

Im letzten Rundenspiel führte der TVT nach gut zehn Minuten mit 7:1, obwohl er ersatzgeschwächt angetreten war. „Die HSG hat sehr offensiv agiert, und wir hatten dafür den richtigen Spielzug“, sagte Thaleischweilers Spielmacher Sven Buchheit dazu. Dann habe der Gegner umgestellt, zudem seien dem TVT in der Folge mehr Fehler bei eigenem Ballbesitz unterlaufen. „Wir hatten viel Pech mit Alutreffern“, erklärte Buchheit, weshalb die Vorderpfälzer kurz nach der Pause zum 18:18 ausglichen. Es war das Signal an den TVT, nochmals zuzulegen. Nach dem 28:21 (50.) war die Sache entschieden, auch wenn die TVT-Männer am Ende konditionell auf dem Zahnfleisch gingen.

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Scherer, Henkel - Jens Schweizer (4), Buchheit (6), Waryas (10) - Huber (2), Hügen (5/1) - Kölsch (4); Schick (1), Pfeifer (1)