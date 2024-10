Die Handballerinnen des TV Thaleischweiler haben nach zwei Niederlagen wieder einen Erfolg in der Verbandsliga gefeiert. Das Team um die Spielertrainerinnen Jenny Schick und Jana Rohr gewann bei der HSG Landau/Land II mit 21:14 (11:10).

Zu Beginn hatte der TVT wieder Abschlussschwächen und Pech mit Aluminiumtreffern. So legte zunächst die HSG nach dem 3:3 eine Drei-Tore-Führung vor, doch der TVT ließ sich nicht abschütteln und glich zum 8:8 aus (19.). Bis zum Seitenwechsel war die Begegnung offen. „Wir waren nach zwei Niederlagen etwas verunsichert und haben ein wenig gebraucht, um uns in der Abwehr zu finden“, erklärte Schick. Sie sah dann, wie sich ihre Mannschaft im zweiten Durchgang steigerte und mit der starken Defensive und der gut aufgelegten Jule Koßmann im Tor nur noch vier Gegentreffer in 30 Minuten zuließ. Nach dem 11:11 (31.) zog der TVT auf 17:11 (48.) davon und verwaltete den Vorsprung dann sicher. Damit ist Thaleischweilers Punktekonto nun bei 4:4 Zählern wieder ausgeglichen.

SO SPIELTEN SIE