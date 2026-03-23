Fünfmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze holte der TV Thaleischweiler bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Erfurt.

Das bedeutete Platz drei in der Vereinswertung hinter dem ASV Erfurt und der TSG Dissen. Zwei Medaillen gingen an Leo Wirth. „Das Runterhungern auf 98 Kilo hat sich gelohnt“, merkte der 21-jährige Weselberger zu seinem Sieg in der Männer-Gewichtsklasse bis 98 Kilo an. Das Sportgerät, einen 15 Kilogramm schweren Stein, katapultierte er am Sonntag in der Erfurter Hartwig-Gauder-Halle auf 10,29 Meter. Im Wettbewerb der Junioren am Samstag schaffte der angehende Industriemechatroniker gar 10,44 Meter, verbesserte damit seine persönliche Bestleistung um fünf Zentimeter, doch hier reichte dies „nur“ zu Rang zwei hinter Jacek Haratyk ( VfL Waiblingen, 10,82 Meter).

Die Contwigerin Amy Mongeau wurde gleich zweimal deutsche Meisterin. Bei den Schülerinnen A (bis 15 Jahre) stieß die 14-Jährige in der Klasse bis 60 Kilo den Drei-Kilo-Stein 11,55 Meter weit und hatte damit satte 1,77 Meter Vorsprung auf die Zweitplatzierte, Lilli Lange vom TSV Remsfeld. „Sie war eine Klasse für sich“, stellte TVT-Trainer Peter Fremgen fest. Das zweite Gold holte Mongeau bei der B-Jugend (bis 17 Jahre). Hier packte sie in der 65-Kilo-Klasse mit dem Fünf-Kilo-Stein eine Weite von 8,91 Meter. Fremgen: „Amy hat von 2024 bis heute insgesamt sechs deutsche Meistertitel gewonnen. Das spricht für sich.“ Mia Tauras aus Weselberg wurde in der A-Schülerinnen-Gewichtsklasse bis 50 Kilo deutsche Vizemeisterin mit 10,48 Meter.

Gold-Garantin Jana Rohr

Ihrer Favoritenrolle wurde auch Jana Rohr bei den Frauen bis 68 Kilo gerecht. Die pharmazeutisch-technische Assistentin aus Thaleischweiler war die Einzige unter den acht Konkurrentinnen, die mit dem Fünf-Kilo-Stein die Zehn-Meter-Marke knackte und damit ihren Vorjahrestitel verteidigte. Ihre Weite: 10,39 Meter. „Jana ist eine Garantin für Gold. Sie kann im Wettkampf immer ihre Bestleistung abrufen“, schwärmt Fremgen. Ann-Sophie Becker aus Petersberg katapultierte in der Frauen-Gewichtsklasse bis 78 Kilo den Fünf-Kilo-Stein auf 9,74 Meter. Die Studentin schaffte es als Dritte aufs Podest.

Ben Arwed Schließmeyer Foto: TVT/oho

Ben Arwed Schließmeyer legte bei den Schülern A bis 52 Kilo mit dem Fünf-Kilo-Stein ein fulminantes Debüt hin. Der 15-Jährige aus Thaleischweiler stieß 7,19 Meter und holte damit bei seiner ersten Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft gleich Gold. „Er hat sich aber nicht an meine Anweisung gehalten, denn er sollte 7,20 Meter weit stoßen“, merkte Fremgen schmunzelnd an.

Trainer muss Gewicht machen

Fremgen selbst trat bei den Senioren 4 (60 bis 70 Jahre) an. Er kam in der Klasse bis 87 Kilo mit dem 7,5-Kilo-Stein auf 8,96 Meter und holte damit eine weitere Bronzemedaille. „Beim Wegfahren von der Kreissportlerehrung am Freitagabend in Weselberg hatte ich noch ein Kilo zu viel Gewicht“, erzählte der Petersberger. Also hieß es früh aufstehen und Gewicht machen, in diesem Fall durch Langlauf. Im letzten Moment zeigte die Waage dann 86,8 Kilo an – „und das, obwohl das Joggen nicht gerade meine Lieblingsdisziplin ist“.

Die restlichen zwei der elf TVT-Medaillen holte Georg Matheis. Der 16-Jährige sowohl in der B-Jugend (8,77 Meter mit dem 7,5-Kilo-Stein) als auch bei der A-Jugend (7,57 Meter mit dem Zehn-Kilo-Stein) deutscher Vizemeister. Fremgen und sein Trainerpartner Gerhard Müller sehen die Leistungen von Erfurt als Bestätigung langjähriger Aufbauarbeit.