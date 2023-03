Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was das Steinstoßen betrifft, ist der Turnverein Thaleischweiler eine richtig gute Adresse. Sechs Goldmedaillen sind die stolze Ausbeute des Teams um Trainer Peter Fremgen bei den deutschen Hallenmeisterschaften in München. Besonders spannend war’s beim Weselberger Leo Wirth.

Sechsmal Gold haben die Steinstoßer des TV Thaleischweiler von den deutschen Hallenmeisterschaften in München mitgebracht. Am spannendsten war’s beim Titelgewinn von Leo Wirth in der