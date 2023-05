Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der kurzfristigen Absage des für Samstag geplanten Heimspiels gegen den TSV Iggelheim belegt der TV Thaleischweiler am Saisonende in jedem Fall einen der beiden Aufstiegsplätze in der Frauenhandball-Verbandsliga. Im letzten Spiel, das voraussichtlich am 1. Mai gegen den Ligavorletzten TV Edigheim in der IGS-Sporthalle ausgetragen wird, winkt gar die Meisterschaft. Die Euphorie sollte daher groß sein, doch Trainer Jochen Huber schlägt ganz andere Töne an.

Zwar müsste jeder Handballer eigentlich froh sein, dass die Saison 2021/22 nach einer quasi komplett ausgefallenen und einer nach zwei Dritteln abgebrochenen Runde trotz der andauernden