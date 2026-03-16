Thaleischweilers Frauen festigen mit dem 36:25 gegen die personell arg geschwächte TS Rodalben Rang vier. TVT-Trainer Waryas ist dabei gezwungen, etwas auszuprobieren.

Die Negativserie des TV Thaleischweiler von vier Spielen ohne Sieg in der Frauen-Handball-Verbandsliga ist Geschichte. „Es war nichts Besonderes. Wir haben einfach unser Spiel gespielt und die Dinger reingemacht“, kommentierte TVT-Trainer Marcin Waryas den von ihm erwarteten Derbysieg am Sonntag gegen die TS Rodalben. Beim 36:25 (16:11) trugen sich alle seine acht Feldspielerinnen in die Torschützinnenliste ein. „In der ersten Halbzeit haben wir es, abgesehen von den vielen freien Würfen, die wir liegengelassen haben, noch gut gemacht“, erklärte TSR-Coach Timo Steinbach. Thaleischweilers Fünf-Tore-Vorsprung zur Halbzeit war somit der besseren Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse geschuldet.

In Durchgang zwei rissen die Gastgeberinnen das Geschehen deutlich an sich, bauten die Führung peu à peu aus und lagen nach 43 Minuten mit 24:14 vorne. Da die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden war, dachte Waryas eine Woche in die Zukunft und probierte einige Sachen für das Topspiel bei der FSG Kaiserslautern/Dansenberg aus. Denn beim Duell mit dem Tabellendritten wird ihm Rückraum-Torjägerin Jana Rohr fehlen. „Es blieb genug Zeit, dauerhaft mit zwei Kreisläuferinnen anzutreten, was wir nächste Woche auch machen müssen, da ich dann nur zwei Rückraumspielerinnen habe“, erläuterte der Coach. Er zeigte sich mit dieser Spielweise aber noch nicht ganz zufrieden, obwohl seine drei Kreisläuferinnen Laura Clemens, Mirjam Mainka und Maike Fremgen zusammen auf 13 Treffer kamen.

Hiobsbotschaften

„Ich muss vor meinen Mädels in dieser Konstellation und angesichts der ganzen Hiobsbotschaften den Hut ziehen. In erster Linie bin ich froh, dass wir nicht wieder mit Verletzungen rausgegangen sind“, sagte TSR-Trainer Steinbach zur Personalmisere. Alleine drei seiner verletzten Spielerinnen laborieren an Kreuzbandrissen. Auch deshalb stagniert die TSR mit 10:20 Punkten auf dem drittletzten Platz. Der TVT dagegen festigte mit jetzt 19:13 Zählern Rang vier, der zum Verbleib in der künftig eingleisigen Verbandsliga reichen würde.