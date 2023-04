Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Topspiel in der Frauenhandball-Verbandsliga zwischen dem TV Thaleischweiler und dem TuS Dansenberg ist am Samstag kurzfristig abgesagt worden. Grund war laut TVT-Trainer Jochen Huber, dass bei den Gästen drei Spielerinnen als Corona-Verdachtsfälle eingestuft wurden.

Die Punkte gehen nun kampflos an den TVT, der damit seine Tabellenführung ausbaut. Das TVT-Team will die Meisterschaft erringen, würde jedoch dann voraussichtlich auf den Aufstieg in die Pfalzliga