Keine Chance hatten die Handballer des TV Thaleischweiler am Samstagabend in ihrem Heimspiel in der Männer-Verbandsliga gegen Tabellenführer SG Ottersheim/Bellheim/ Kuhardt/Zeiskam II.

Nach gutem Start und anfänglicher Führung, verlor der TVT erst seine Linie, dann Spielertrainer Jens Schweizer durch eine Rote Karte nach einem Foul im Tempogegenstoß und am Ende das Spiel mit 27:40 (12:20).

„Unter diesen Voraussetzungen war nicht mehr drin. Die Leistung von uns war auch ein Ergebnis aus zwei schwachen Trainingswochen. Vielleicht war es ein Weckruf, wieder motivierter zu Werke zu gehen“, sagte Thaleischweilers Rückraumspieler Sven Buchheit nach dem Spiel. In diesem machte seine Mannschaft nach 15 guten Minuten im Angriff mehr Abspielfehler und Fehlwürfe und lud so den Spitzenreiter zu Gegenstößen ein. Zudem heizte sich die Stimmung zusehends auf, was in der nicht unumstrittenen Roten Karte ihren Höhepunkt fand.

Abgekühlt

„In der Pause konnten wir uns abkühlen und haben noch mal 20 Minuten richtig gut Handball gespielt, vor allem in der Abwehr“, merkte Buchheit an. „Aber wir sind eben dem Rückstand hinterhergelaufen. Am Ende fehlten vor allem im Rückraum die Wechselmöglichkeiten.“

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Scherer, Fasco - Jens Schweizer (1), Eger (6/2), Dominik Schweizer (4) - Pfeifer, Schick (1) - Kölsch (3); Hügen (4), Buchheit (5), Huber (2/1), Heckmann, Becker, Deutschmann (1)

Spielfilm: 5:3 (5.), 8:7 (10.), 9:14 (21.), 12:20 (Halbzeit), 17:22 (37.), 23:30 (47.), 27:40 (Ende) - Siebenmeter: 4/3 - 3/2 - Zeitstrafen: 4:5 - Rote Karte: Jens Schweizer (29., Foulspiel) - Zuschauer: 30 - Schiedsrichter: Altmaier/Tromsdorf (HSG Kaiserslautern).