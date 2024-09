Die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Thaleischweiler sind mit der neuen Spielertrainerin Jenny Schick erfolgreich in die Saison gestartet.

In einem umkämpften Spiel in der Bruchwiesenhalle in Waldfischbach-Burgalben – die IGS-Halle in Thaleischweiler-Fröschen ist weiter gesperrt – bezwang der TVT den TSV Kandel mit 27:25 (14:14). Jochen Huber, der viele Spielerinnen bereits im Jugendalter trainiert hatte, legte vor der Runde sein Traineramt aus persönlichen Gründen nieder. Jenny Schick und Jana Rohr führen das Team nun als Spielertrainerinnen. Mit Sophie Jacob, die von der FSG Kaiserslautern/Dansenberg zum TVT kam, stand auch eine neue Spielerin auf dem Feld.

Kein einziges Vorbereitungsspiel

„Wir hatten kein Testspiel. Daher musste vor allem sie sich an unser System gewöhnen“, sagte Schick nach dem Spiel, mit dem sie sehr zufrieden war: „Wir haben wenig technische Fehler gemacht.“ Vor 50 Zuschauern legte der TVT stets vor, lag 11:8 und 23:20 vorne, aber Kandel glich immer wieder aus. Nach dem 25:25 (56.) gehörte die Schlussphase Lara-Marie Hasenstab, die mit zwei Treffern und einem vergebenen Strafwurf sowohl für Spannung als auch für die Entscheidung sorgte.

„Ich freue mich riesig über den ersten Sieg in meiner neuen Rolle, in die ich mich noch reinfinden muss. Jede von uns hatte den Willen, das Spiel zu gewinnen“, sagte Schick.

SO SPIELTEN SIE