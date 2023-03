Die Handballerinnen des TV Thaleischweiler haben die Pflichtaufgabe auf dem Weg zum Pfalzliga-Verbleib bei Schlusslicht HSG Mutterstadt/Ruchheim souverän gemeistert. Die Sieben von Trainer Jochen Huber siegte klar mit 29:13 (16:5). Auch die B-Juniorinnen der TS Rodalben siegten in der Oberliga.

Vor allem gegen Thaleischweilers gute Verteidigung fanden die Gastgeberinnen nie ein wirkungsvolles Mittel. So zog der TVT mit einem 6:0-Lauf in den ersten zehn Spielminuten früh davon und baute den Vorsprung in der Folge immer weiter aus. Außerdem fand der TVT die Lücken in der HSG-Abwehr und konnte gut mit den eigenen Kräften haushalten, das Tempo jedoch in den richtigen Momenten anziehen und kam so zu einfachen Treffern. Mit 14:22 Punkten beträgt das Polster des Achten auf den ersten Abstiegsplatz nun drei Punkte.

Nach zwei Niederlagen in Folge ist den B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben wieder ein Sieg gelungen. Durch das 30:25 (15:10) bei der HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler festigte die Turnerschaft mit nun 26:8 Punkten Rang drei in der Oberliga. Ein Remis im letzten Saisonspiel am Mittwoch gegen den Tabellenvierten JSG Mundenheim/Rheingönheim (25:9) würde die B-Jugend-Pfalzmeisterschaft bedeuten – Anwurf ist um 19.30 Uhr in der TSR-Halle. „Meine Mädels waren gegenüber der Niederlage unter der Woche gegen Nieder-Olm wie ausgewechselt. Gefestigt durch eine aggressive Abwehr konnten wir druckvoll nach vorne spielen“, sagte Trainerin Yvonne Schäfer, die allen Spielerinnen Einsatzzeiten gab.

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Koßmann - Winkelhoff (6), Schick (1), Rohr (8) - Hasenstab (7/5), Hannich (1) - Clemens (4); Winnwa (2), Gries

Spielfilm: 0:6 (10.), 1:10 (16.), 5:13 (22.), 5:16 (Halbzeit), 8:21 (43.), 10:25 (52.), 13:29 (Ende) - Siebenmeter: 3/1 - 6/5 - Zeitstrafen: 3 - 0 - Zuschauer: 30 - Schiedsrichter: Schwinghammer (TSV Kandel)

TS Rodalben: Allgaier, ab 35. Fritz - Heyner (5), Allmeier (2), Madeleine Schäfer (7/5) - Jana Beneke (3), Kleber (2) - Lütke Streine (2); Binder (1), Ana Fe Müller (3), Unkelbach, Giesbrecht