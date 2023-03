Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Erfahrung und Eingespieltheit des TV Thaleischweiler hat wieder gesiegt. Zu keinem Zeitpunkt bestanden Zweifel am Ausgang des Derbys, mit dem der TVT den TV Dahn auch in der Verbandsliga-Tabelle überflügelte. Das lag vor allem an einem Mann.

Mit 37:25 (18:11 ) kanzelte der TV Thaleischweiler den TV Dahn ab. Die Gäste kamen zu keiner Führung, das 1:1, das der anfangs starke Lukas Schwarz erzielte, war der einzige Gleichstand. Schwarz