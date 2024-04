Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Meister werden, aber nicht aufsteigen und nicht zurückversetzt werden. Das ist das Ziel von Verbandsligist TV Thaleischweiler. Für Letzteres bedarf es Gespräche. Für den Titel derweil Punkte. Als nächstes gegen die HSG Mutterstadt/Ruchheim.

Nachdem der TV Thaleischweiler den zweiten Aufstiegsrang in der Handball-Verbandsliga gesichert hat, geht es am Samstag ab 18 Uhr in der Waldfischbacher Bruchwiesenhalle gegen die HSG Mutterstadt/Ruchheim