Keine Chance hatte Aufsteiger TV Thaleischweiler in der Frauenhandball-Pfalzliga bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt, die nach fünf Minuten ernst machte und die Südwestpfälzerinnen mit 43:19 (23:8) deklassierte.

„Trotz der 43 Gegentore: Torfrau Jule Koßmann erreichte an diesem Tag als Einzige Normalform“, stellt TVT-Coach Jochen Huber fest. Nach dem 3:2 setzte sich die HSG auf 15:4 ab und konnte danach schalten und walten wie sie wollte. Das Ergebnis gehe in Ordnung, da seine Mannschaft nicht in der Lage gewesen sei, eine halbwegs vernünftige Abwehr zu spielen, meinte Huber, der sein Team in einem Abwärtstrend sieht. Thaleischweiler ist mit 6:14 Zählern Tabellenneunter.

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Koßmann - Pfeffer, Schick (1), Rohr (4) - Gries (1), Winkelhoff (6) - Clemens (2); Hannich, Winnwa, Fremgen (2), Hasenstab (3/1)