Die Handballerinnen des TV Thaleischweiler haben das zweite Verbandsligaspiel in Folge verloren. Gegen Pfalzliga-Absteiger HSG Trifels gab es ein 21:26 (10:11).

Spielertrainerin Jenny Schick beklagte nach der Partie im „Exil“ in der Waldfischbacher Bruchwiesenhalle viele verworfene Bälle und das vielfache Scheitern an der starken Torfrau der Gäste. Die Probleme hatte der TVT vom Start weg, führte dennoch in der 13. Minute mit 7:5. Bis zur 39. Minute (13:13) stand es Spitz auf Knopf, dann gewann die HSG immer mehr die Oberhand. Nach dem 16:20 (48.) kam Thaleischweiler nicht mehr ran.

„Zu viel Pech“

„Unsere Abwehr stand echt gut, umso ärgerlicher ist die Niederlage“, sagte Schick, die vor allem mit zahlreichen Pfosten- und Lattentreffern haderte: „Wir hatten einfach zu viel Pech.“ Bei den Gästen ragte Vanessa Bentz mit zehn Feldtoren heraus: „Sie ist relativ groß und hat immer wieder aus dem linken Rückraum über unsere Verteidigung hinweg getroffen“, erklärte Schick, die ihr Team ansonsten auf Augenhöhe mit dem Absteiger sah: „Beide Teams zeigten schnellen Handball, und wir waren ja auch schon auf dem Pfalzliga-Niveau.“

