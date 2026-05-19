Christina Graf kommentiert nächsten Samstag ab 13.30 Uhr live in der ARD das Pokalfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands zwischen Schott Mainz und dem FK Pirmasens in Weingarten. Die ehemalige Bundesliga-Fußballerin war 2022 in Katar die erste Frau, die live im Ersten WM-Spiele reportierte. Sie gehörte auch zum Kommentatoren-Team für die Europameisterschaft 2024. Im Jahr 2013 war sie – damals noch in Diensten von Sky – bereits die erste Frau gewesen, die ein Zweitligaspiel live im Fernsehen kommentierte.