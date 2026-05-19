Fußball TV-Pionierin kommentiert Pokalfinale des FKP gegen Mainz in Weingarten
Christina Graf kommentiert nächsten Samstag ab 13.30 Uhr live in der ARD das Pokalfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands zwischen Schott Mainz und dem FK Pirmasens in Weingarten. Die ehemalige Bundesliga-Fußballerin war 2022 in Katar die erste Frau, die live im Ersten WM-Spiele reportierte. Sie gehörte auch zum Kommentatoren-Team für die Europameisterschaft 2024. Im Jahr 2013 war sie – damals noch in Diensten von Sky – bereits die erste Frau gewesen, die ein Zweitligaspiel live im Fernsehen kommentierte.