Der TV Lemberg stellt die Mannschaftspfalzmeisterinnen im Gerätturnen der AK-Stufen 7-10.

Nach ihrem sehr guten Auswahl-Pflicht-Vierkampf in Bad Dürkheim hatten Charlotte Adler, Maëlle Burkhart, Marli Goldtooth, Katharina Nussbaum und Ksenya Varban über acht Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den TV Neuburg. Im Auswahl Pflicht-Vierkampf AK7 erreichten die Lembergerinnen Mila Bartonneck, Michele Bender, Elsa Engermann, Karter Goss, Za’Naiya Hines, Emma Scheidel und Emma Wafzig den dritten Platz.

Pfalz-Cup in Dahn

Am nächsten Wochenende richtet der TV Lemberg im Dahner Schulzentrum den Pfalz-Cup und die Landesbestenkämpfe Mannschaft P-Stufe aus. Drei TVL-Riegen haben sich hierfür qualifiziert. Geturnt wird am Samstag von 9 bis etwa 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis etwa 17 Uhr.