Für kommenden Sonntag geplant war der 19. Martinslauf des TV Hinterweidenthal, zugleich Abschluss der Laufserie Wasgau-Cup. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieses Zehn-Kilometer-Rennen zunächst gecancelt.

Lauf-Organisatorin Katja Gaab hofft, die Veranstaltung bis Ende März 2021 nachholen zu können. Die Meldezahlen waren sehr erfreulich gewesen: Maximal 200 Starter waren unter Corona-Bedingungen zugelassen, alle 200 Plätze waren belegt. Die Rückmeldungen der Läufer zur Absage seien, so Gaab, durchweg verständnisvoll gewesen.

Kleine Wasgau-Cup-Wertung

Sollte der Lauf noch stattfinden, gibt es auch eine kleine Wasgau-Cup-Wertung, bestehend aus dem Deichenwandtrail in Wilgartswiesen (19. September), dem Birkweilerer Hohenberg-Trail (25. Oktober) und dem Martinslauf. Eigentlich sollte der Wasgau-Cup 2020 sieben Läufe umfassen, von denen man vier absolviert haben muss, um in die Cup-Wertung zu kommen. Abgesagt wurden wegen der Pandemie die Höllenberg-Trail-Trophy in Spirkelbach, der Shoeworker-Trail in Hauenstein, der Dahner Kerwelauf und der Teufelstisch-Trail des SV Hinterweidenthal.

Weidler und Meier führen

Die Wertung führt nach den bisherigen zwei Läufen bei den Männern der zweimalige Wasgau-Cup-Gewinner vom TuS Heltersberg, Mark Weidler aus Rodalben, vor Jens Becker (TV Lemberg) und dem Hauensteiner Marko Martin an. Bei den Frauen liegt die 19-jährige Dahnerin Anne Meier (TV Hinterweidenthal) knapp vor Natascha Hartl (TuS Heltersberg) und Monika Frenger (1. FC Kaiserslautern).

„Einiges investiert“

„Wir haben schon einiges an Zeit investiert, um die Abstands- und Hygienevorschriften umzusetzen. Von daher bedauern wir, dass wir den Lauf verschieben müssen, haben aber dafür auch Verständnis“, sagt Gaab. Angesichts steigender Corona-Zahlen sei ein Start nicht zu verantworten.

Die bereits gezahlten Startgelder werden auf Wunsch der Läufer entweder sofort zurückgezahlt oder zurücküberwiesen, sollte der Lauf bis Ende März 2021 nicht nachgeholt werden können.