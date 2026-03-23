Der TV Hauenstein wartet in der Frauen-Oberliga weiter auf den zweiten Saisonsieg. Am Sonntag verlor der Tabellenletzte bei der HSG Nahe-Glan mit 17:27 (6:15).

Nachdem der Abstieg ohnehin schon feststand und Kirstin Brill sowie Johanna Klein fehlten, war es wie so oft in der Saison: Der TVH verwarf zu viele Bälle und geriet so früh auf die Verliererstraße. Aus dem 3:3 nach sechs Minuten wurde ein 3:12 nach 22 Minuten. Neben der immer wiederkehrenden Problematik mit der Abschlussquote war diesmal noch die Herausforderung mit dem ungewohnten Harz zu bewältigen, was nicht gelang.

Der Vorsprung der HSG pendelte sich auch im Verlauf der zweiten Hälfte durchgehend bei rund zehn Treffern ein. „Wenn man so lange nur verliert, ist es vielleicht auch ein Kopfproblem. Das Selbstvertrauen ist dann einfach weg. Mit Harz haben wir wenig Erfahrung“, suchte Trainer Hauck nach Gründen für das Versagen, gab sich aber auch ein Stück weit ratlos: „Wir haben ja auch schon Spiele verloren, in denen uns die Kraft ausging, manchmal war der Gegner einfach zu gut oder deren Torfrau.“ Auch bei der HSG wurden neben zahlreichen Chancen aus dem Spiel heraus wieder vier Strafwürfe vergeben.

„Nicht mehr die hohe Priorität“

Nächstes Wochenende stehen am Freitag in Mundenheim und am Samstag gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt die letzten beiden Saisonspiele an. „Danach ist für mich Schluss“, erklärte Hauck. Dies sei auch so vorgesehen gewesen, als er sein Amt im vergangenen Sommer angetreten hatte: „Es hat zeitliche Gründe, auch wegen meiner Vaterrolle. Ich habe inzwischen dem Handball auch nicht mehr die hohe Priorität eingeräumt wie zu früheren Zeiten.“

Ihm nachfolgen soll die bisherige Co-Spielertrainerin Ann-Christin Steinhart. Diese hat dem Verein laut Informationen dieser Zeitung ihre Zusage gegeben – vorbehaltlich dessen, dass ihr Lebensmittelpunkt aus familiären und beruflichen Gründen auch weiter in der Pfalz liegen kann.

Kevin Hauck trat im Sommer vergangenen Jahres beim TV Hauenstein den schweren Job an, ein im Umbruch befindliches, inhomogenes Team in der neu zusammengestellten und damit deutlich stärkeren Oberliga zu führen. Leistungsträgerinnen der Vorjahre, Laura Fuchs, Sina Siegel und Samira Bärmann, standen nicht mehr zur Verfügung. Ann-Christin Steinhart half ungeplant aus, war aber bislang aus gesundheitlichen Gründen zu keinem Zeitpunkt in der Verfassung, die man von einer ehemaligen Zweitligaspielerin eventuell erwartet hatte. Dazu kamen zeitweilige verletzungsbedingte Ausfälle wie der von Spielmacherin Susie Dausch, die sehr schwer zu kompensieren waren.

Großes Leistungsgefälle

Selbst die Rückkehr von Annalena Seibel im Winter und die Verstärkung durch Jade Walburg im Rückraum brachten kaum Besserung – und bisher auch keine Punkte. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd in der Rückserie zerschlug sich schnell. Der Abstieg in die Verbandsliga steht fest.

Hauck verweist auf das große Leistungsgefälle im Kader. „Ich musste immer einen Mittelweg finden, um die jungen Anfängerinnen nicht zu über- und die etablierten Spielerinnen nicht zu unterfordern“, erklärt er. Darunter habe auch das Konditionstraining gelitten, weil taktisches Verhalten von ihm mit höherer Priorität bewertet worden sei.

„Zu viele Baustellen“

Was die Abschlussschwäche angeht, hat er selbst keine Erklärung, da Torwürfe immer Bestandteil des Trainings gewesen seien. „Unter dem Strich gab es einfach zu viele Baustellen, um in dieser Liga erfolgreich sein zu können“, so das Fazit von Hauck.