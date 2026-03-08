Mit 26:31 (15:17) haben die abstiegsbedrohten Oberliga-Handballerinnen des TV Hauenstein am Sonntag beim TuS Heiligenstein verloren – oder doch nicht?

TVH-Trainer Kevin Hauck legte umgehend Einspruch gegen die Spielwertung ein. Grund war eine laut Hauck inakzeptable Schiedsrichterleistung, die kein normales Handballspiel zugelassen habe. „Wir müssen da jetzt einfach mal ein Zeichen setzen, dass es so nicht geht, auch wenn der Einspruch wohl kaum Aussicht auf Erfolg hat“, erklärte Hauck.

Nach einem guten Beginn und einer 6:2-Führung brachte Schiedsrichter Benjamin Entenmann reichlich Farbe ins Spiel und beide Teams aus dem Tritt, wie auch von Heiligensteiner Seite gegenüber dieser Zeitung erklärt wurde. Eine überharte Zeitstrafe gegen Ann-Christin Steinhart brachte den TVH auf die Verliererstraße, weil Entenmann ein Grinsen Steinharts mit einer weiteren Zwei-Minuten-Strafe quittierte.

„Gleich heimfahren?“

Als der Referee auch Susie Dausch hinausstellte und die sich auf der Bank kurz mit Steinhart austauschte, erteilte er der spielenden TVH-Cotrainerin laut Hauck die nächste Zeitstrafe, was gleichbedeutend mit einem Ausschluss fürs weitere Spielgeschehen einherging (12.). Hauck fühlte sich verschaukelt. Dann musste Annkatrin Stretz zwei Minuten raus. „Da habe ich gefragt, ob wir gleich heimfahren sollen. Daraufhin hat er mir auch die Rote Karte gezeigt, weil das einer Aufforderung zum Spielabbruch gleichgekommen sei“, berichtet der TVH-Coach.

Nun haben sich bei Hauenstein nur noch Torfrau Luisa Seibel und Annalena Seibel auf dem Feld befunden, wobei Seibel sogar noch ein Treffer zum 5:7 gelang. „Heiligenstein hat dann auch aufgehört zu spielen, absichtlich Bälle weit übers Tor geworfen, bis wir wieder auffüllen konnten“, erzählt Hauck.

Total verunsichert

Vor allem seine Sieben sei danach total verunsichert gewesen. Und auch beim Gegner wusste man die Spielleitung nur bedingt einzuschätzen: Keiner habe gewusst, ob man in der Abwehr noch zupacken oder ob und was man sagen dürfe, geschweige denn welche Gestik und Mimik zugelassen sei, so Beteiligte.

38 Sekunden nach Wiederanpfiff war das Spiel nach glatt Rot auch für Dausch beendet. Sie soll einer Gegnerin ins Gesicht geschlagen haben, was diese sogar verneint habe, erklärt Hauck weiter: „Die ganze Halle verfolgte das Geschehen fassungslos und kopfschüttelnd.“

14 Tore von Annalena Seibel

In Anbetracht der Umstände habe seine Mannschaft eine hervorragende Leistung gezeigt. Sie geriet zwar in Rückstand, hielt das Spiel aber offen, glich zum 19:19 aus, führte mit 24:23 (44.) gegen den nur mit einer Auswechselspielerin angetretenen Tabellenzweiten. Erst nach 50 Minuten kippte die Partie in Richtung der Gastgeberinnen, die mit 29:25 vorentscheidend vorlegten (53.).

Danach wurde auch der TuS dezimiert, Rot nach Foul für Jasmin Rademacher. Ebenfalls eine zu harte Entscheidung aus Sicht beider Teams (56.). Den Schlusspunkt setzte die überragende Annalena Seibel (14 Tore), allerdings auch mit einer Disqualifikation infolge der dritten persönlichen Hinausstellung (58.). Aus Heiligensteiner Sicht hat der Schiedsrichter das Regelwerk am extremen Rand und teils überzogen ausgelegt. Doch sei die Linie schnell klar gewesen, worauf sich die Hauensteinerinnen nicht eingestellt hätten. Für Hauck steht fest: „Wir hätten dieses Spiel unter normalen Umständen gewonnen. Für uns ging es um alles. Warum ein Schiedsrichter ein Spiel so beeinflusst, kann ich mir nicht erklären.“