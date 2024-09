Die Handballerinnen des TV Hauenstein sind mit einer Niederlage in die Oberliga Pfalz gestartet.

Gegen die SG Lambsheim/ Frankenthal geriet der TVH früh ins Hintertreffen und holte den Rückstand nicht mehr auf. Nach 60 Minuten stand ein 16:28 auf der Anzeigetafel der Wasgauhalle. „Die Abwehr war ganz okay. Auch spielerisch haben wir viele Dinge ganz gut gemacht. Das Problem war die schlechte Chancenverwertung“, bilanzierte Trainer Björn Stoll. Immer wieder waren seine Spielerinnen an der guten Gästetorfrau gescheitert. Lena Seibel und Laura Fuchs vergaben in der Anfangsphase Strafwürfe. Nach zwölf Minuten und einem 2:7-Rückstand nahm Stoll eine Auszeit. Danach pendelte sich der Rückstand bis zur Pause (9:13) auf diesem Niveau ein.

Aus dem 13:16 wird ein 13:20

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Samira Bärmann auf 13:16 (38.), ehe die Gäste drei Zeitstrafen gegen den TVH und einen vergebenen Strafwurf von Lena Seibel dazu nutzten, um auf 13:20 wegzuziehen (43.). Nun war die Sache klar, beide Teams begannen durchzuwechseln.

Stoll betonte, dass Schiedsrichter Pascal Schumacher aus Wörth zwar kleinlich gepfiffen habe, aber eine klare Linie gehabt habe, auf die man sich gut habe einstellen können. Das gelang den Gästen (drei Zeitstrafen) deutlich besser als dem TVH (9), bei dem Naomi Ferkah nach der dritten Strafe in der 52. Minute die Rote Karte sah. „Zum Ende hin waren bei uns die Lücken zu groß im Defensivverbund, in die die SG-Spielerinnen auch gut gestoßen sind“, erklärte Stoll die persönlichen Strafen und elf Siebenmeter gegen seine Mannschaft, die immerhin auch neun Strafwürfe zugesprochen bekam.

SO SPIELTEN SIE