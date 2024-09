Für die Handballerinnen des TV Hauenstein steht am Samstag das Oberliga-Derby gegen die HSG Landau/Land in der Wasgauhalle an. Mit dabei ist auch eine, die eigentlich gar nicht mehr dabei sein wollte.

Eigentlich hatte Sina Siegel ihre Laufbahn als Handballerin beendet. Doch in den beiden bisherigen Saisonspielen stand sie wieder für den TV Hauenstein