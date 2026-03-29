Der Oberliga-Absteiger zeigt in seinem letzten Saisonspiel gegen den Meister eine starke Leistung, einen Tag zuvor gelang der zweite Sieg. Die künftige Trainerin äußert sich.

Schöner kann ein Abstieg kaum sein: Vor vollen Rängen und am Ende mit stehenden Ovationen verabschiedete sich der TV Hauenstein am Samstagabend aus der Frauen-Handball-Oberliga. Und das beim 29:35 (14:16) gegen die nun als Meister feststehende und parallel feiernde HSG Dudenhofen/ Schifferstadt mit einer der besten Saisonleistungen.

29 eigene Treffer – das war dem TVH in dieser Runde noch nicht gelungen. Auch nicht beim 28:27 (14:15)-Auswärtserfolg am Freitagabend bei den VTV Mundenheim, dem zweiten Saisonsieg der Hauensteinerinnen. Da hatte der TVH eine geschlossen gute Leistung geboten. Das Spiel stand über 60 Minuten immer auf des Messers Schneide, die Führung wechselte hin und her. „Man sieht, dass sich die Mannschaft jetzt immer besser einspielt mit unseren Zugängen vom Winter“, betonte Coach Kevin Hauck, der von einem erzwungenen Erfolg bei einem auch tabellarisch gleichwertigen Gegner sprach. Die VTV blieben so auf dem vorletzten Rang sitzen.

Noch mal rangekämpft

Rund 24 Stunden später ging es gegen den Ligaprimus, der zunächst souverän seinen Stiefel beim Tabellenletzten runterspielte, nach einer Viertelstunde schon sieben Tore Vorsprung hatte. Ein Siebenmeter von Ann-Christin Steinhart, mit acht Treffern (darunter drei Siebenmeter) Hauensteins erfolgreichste Werferin in dieser Partie vor Annkatrin Stretz und Annalena Seibel mit je sieben Toren, leitete die beste Phase des TVH ein, der sich nach diesem 4:10 (16.) auf 12:14 rankämpfte (27.). Das Spiel war kurz vor der Pause wieder offen.

Aber nach Wiederbeginn leistete sich der TVH direkt zu viele Fehler, schwächte sich auch durch eine Zeitstrafe. Die Gäste nutzten dies und zogen nach dem 17:20 (34.) auf fünf Treffer davon (18:23, 40.). Der TVH kämpfte weiter, kam aber nicht mehr in Schlagdistanz. So startete rund anderthalb Minuten vor dem Schlusspfiff des wie gewohnt souverän leitenden Schiedsrichters Thomas Schwarz (TV Dahn) die Jubelarie der Gäste. Deshalb dauerte es etwas, bis auf Hauensteiner Seite die Gelegenheit war, Trainer Hauck würdig vor den Fans zu verabschieden.

„Immer loyal zu mir“

Für ihn gab es einen Präsentkorb der Mannschaft mit einem Trikot, das mit der Rückennummer 7 und „Danke Coach“ beflockt war. Während der scheidende Trainer nicht mehr ans Mikrofon wollte, übernahm das seine bisherige Co-Trainerin Ann-Christin Steinhart, die Hauck dafür dankte, dass sie unter ihm eine „unglaublich schöne Zeit gehabt“ habe. Beide seien ein gutes Team gewesen, „vielleicht weil wir den gleichen Geburtsjahrgang haben“. Vor Haucks ehemaligen Mitspielern bei der TS Rodalben, die auch in die Wasgauhalle gekommen waren, fügte sie hinzu: „Du warst immer loyal zu mir, wir hatten stets einen guten Austausch. Du wirst mir fehlen.“

Danach überreichte die Mannschaft Blumengestecke in Herzform sowie Pralinen an diejenigen, die dem Team während der Runde aktive Unterstützung gewährt haben.

4:32 Punkte

Steinhart wurde vom Vorstandsvorsitzenden Alexander Meyer offiziell als Hauck-Nachfolgerin vorgestellt, auch wenn diese sich nach wie vor die Hintertür offenhält, im Falle eines Wohnortwechsels die Aufgabe nicht antreten zu können. Später erklärte sie: „Der Glaube an uns ist gestern zurückgekommen. Der Glaube, dass wir mehr können, als wir zuletzt zeigen konnten. Mit diesen Emotionen gestern in Mundenheim. Wir haben gezeigt, was für ein geiles Team wir geworden sind.“ Bemerkenswerte Worte über einen Absteiger, der tabellarisch abgeschlagen mit 4:32 Punkten in die Verbandsliga muss.

Für Steinhart spielt die Ligazugehörigkeit bei ihrer ersten Station als Cheftrainerin keine Rolle. Sie geht davon aus, dass es keine Abgänge geben wird und andere, die in dieser Runde fehlten, wieder zurückkehren werden. „Daher werde ich selbst nicht mehr spielen.“ Sie wolle die Entwicklung der jungen Spielerinnen, die teils erst ein Jahr Handballerinnen sind, weiterführen. Das Team wolle sie insgesamt festigen, mehr Siege feiern. Dann rutscht ihr sogar raus: „Ein Aufstieg ist ja vielleicht auch ganz schön.“