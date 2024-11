Die aus Pirmasens stammende Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst kommt für einen Gottesdienst zurück in die Horebstadt. Die ARD wird den Gottesdienst übertragen und die Bürger von Pirmasens müssen deshalb mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr in der Johanneskirche. Wüst wird zu einem sensiblen Thema sprechen, kündigt die Evangelische Kirche der Pfalz an. Seit einigen Jahren werden mehr und mehr Fälle von sexualisierter Gewalt innerhalb verschiedener Institutionen bekannt. Auch im Raum der evangelischen Kirche gibt es davon Betroffene. Im Gottesdienst sollen Betroffene zu Wort kommen. Die Kirchenpräsidentin will sich ebenfalls dazu äußern. Der Gottesdienst wird vom SWR aufgezeichnet und am Buß- und Bettag am Mittwoch, 20. November, um 10 Uhr auf der ARD gesendet.

Die Luisenstraße ist vor dem Hintergrund der Dreharbeiten von Donnerstag, 14. bis einschließlich Sonntag, 17. November, gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Schloß- und Dankelsbachstraße. Außerdem besteht laut Stadt auf beiden Seiten ein absolutes Halteverbot. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Für die Aufzeichnung sei es notwendig, dass mehrere Übertragungswagen und Materialfahrzeuge in unmittelbarer Nähe zum Gotteshaus abgestellt werden.