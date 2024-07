Mit den Keulen hätten die Dahner Sportgymnastinnen beinahe eine Medaille bei den deutschen Meisterschaften gewonnen.

Nur 0,15 Punkte haben gefehlt: Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik hat die Gruppe des Turnvereins Dahn am Sonntag in Koblenz im Geräte-Finale mit den Keulen die Bronzemedaille hauchdünn verpasst. Die Schützlinge von Trainerin Aline Kriebel belegten hinter Bremen 1860 (22,30 Punkte), dem Berliner Turn- und Freizeit-Bund (21,15) und dem TB Oppau (19,15) mit 19,00 Punkten den vierten Platz. Tags zuvor hatte es im Mehrkampf hinter Berlin, Oppau und Bremen ebenfalls zu Rang vier unter acht qualifizierten Gruppen gereicht. Im Reifen-Finale kamen (Anni Schmitt, Alexa Reisel, Emma Walter, Sophie Gabler, Marie Decker, Leonie Reisel und Nadja Niewels auf Rang fünf. „Schade“, sagte Dahns Trainerin Aline Kriebel zum knapp verfehlten Edelmetall mit den Keulen und fügte hinzu: „Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Wettkampf, da die Mädels das gezeigt haben, was ihrer Trainingsleistung entspricht.“