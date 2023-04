Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TV Dahn sichert sich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Koblenzer CMG-Arena sowohl im Einzel als auch in der Gruppe den Titel in der Meisterklasse. Trainerin Aline Kriebel gerät danach ins Schwärmen und blickt zuversichtlich nach Berlin.

Mit 18 Jahren ist man in den allermeisten Sportarten noch ziemlich unerfahren. Nicht so in der Rhythmischen Sportgymnastik. In dieser äußerst trainingsintensiven, höchste Biegsamkeit und