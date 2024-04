Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schwer, aber nicht unmöglich: Unter diesem Motto starten Johanna Herder und Nina Kowalczyk vom TV Dahn am kommenden Wochenende in Nürnberg bei der Qualifikation zur deutschen Einzel-Meisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik.

Die Konkurrenz ist groß: 40 Gymnastinnen (darunter Johanna Herder vom Dahner Bundesligateam) treten am Samstag in der Meisterklasse an, 14 von ihnen dürfen zur DM am 6. und 7. Juni in Frankfurt,