Der TV Dahn ist nach dem ersten von zwei Wettkampftagen in der neuen Sportgymnastik-Bundesliga Tabellenführer der Nord-Staffel (RHEINPFALZ am SONNTAG informierte), doch die großen Favoriten fürs Finale am 28. November in Bremen kommen offenbar aus der Bundesliga Süd.

Die ersten drei Teams der Süd-Staffel, die geografisch eigentlich eher dem Norden zuzurechnenden Berliner TSC (139,05 Punkte) und Bayer 04 Leverkusen (138,05) sowie Eintracht Frankfurt (112)